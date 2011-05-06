-KADDAFİ'NİN HEMŞİRESİ SIĞINMA İSTEDİ OSLO (A.A) - 05.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Ukraynalı hemşiresinin Norveç'ten siyasi sığınma istediği bildirildi. Norveç güvenlik servisi sözcüsü Trond Hugubakken AP'ye yaptığı açıklamada, Galina Kolonitska'nın halen Norveç'te bulunduğunu ve göçmen bürosuna başvuru yaptığını söyledi. Ukraynalı hemşire Kaddafi'ye karşı ayaklanma başlayınca şubatta Libya'dan ayrılmıştı. Kolonitska'nın ailesinin de kendisiyle birlikte Norveç'e gelip gelmediği bilinmiyor. Wikileaks internet sitesinde yayınlanan gizli ABD belgelerinde, Libya lideri Kaddafi'nin "sarışın ve güzel" Ukraynalı hemşiresi olmadan seyahat etmeyi sevmediği, Kaddafi ile 38 yaşındaki hemşire Galina Kolotnitska arasında bir ilişki olduğu iddia edilmişti. -ABD'DEN KADDAFİ YÖNETİMİNE HESAP MÜJDESİ- Öte yandan, ABD yönetiminin Libya'nın ABD'de dondurulan 30 milyar dolardan fazla tutardaki hesabının bir kısmının, insani gereksinimlerin karşılanması amacıyla serbest bırakılmasını istediği bildirildi. Üst düzey bir Amerikalı yetkili Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu hesapların serbest kalması için Kongre ile anlaşma olmasının gerekeceğini ifade ederken, paranın miktarını belirtmedi. Yetkili, serbest bırakılmasını istedikleri para miktarının "önemli miktarda" olduğunu, ancak 30 milyar dolarlık toplama göre küçük bir miktar olduğunu ifade etti. Yetkili, bu paraların, "Libya'da insani ihtiyaçların karşılanması için kullanılmasını istediklerini" ifade etti.