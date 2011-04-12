Kaddafi'nin hemşiresi sonunda konuştu!

T24 - Kaddafi’nin Ukraynalı eski hemşiresi Oksana, eski patronunun formunun mükemmel olduğunu söyledi.



Bir Wikileaks sızıntısında Amerikalı diplomatların Washington’a ‘şehvetli sarışın’ tanımıyla rapor ettiği güzeli hatırladınız mı? Kaddafi’nin çevresinde onun gibi belki onlarca kişi vardı. Ülkede isyan güçlendikçe çoğu ülkesine kaçtı. 24 yaşındaki Ukraynalı Oksana Balinskaya da onlardan biri. Balinskaya’nın izini süren Amerikan Newsweek dergisi, onu bulmayı başardı.



‘Papik’ (Rusça babişko gibi bir anlamı var) adını taktığı Muammer Kaddafi için üç yıl önce işe başlayan Balinskaya, cömert patronu sayesinde genç yaşında hayalini kurduğu her şeye sahip olduğunu ancak devrim geldiğinde bunun bedelini anladığını söyledi. İşinin ilk üç ayında ‘babişko’nun eşi Safiye’nin kıskanabileceği gerekçesiyle saraya alınmadığını söyleyen Balinskaya, daha sonra düzenli olarak Kaddafi’ye eşlik etmeye başladığını anlattı. Hemşirelerin görevinin patronun bedenen formda kalmasını sağlamak olduğunu belirten Balinskaya’ya göre Kaddafi (69) çok daha genç bir adamın nabzı ve tansiyonuna sahipti.





KADDAFi iÇiN NE DEDi?



* Müziği kasetten dinliyor.

* Kararlarını tokalaştıktan sonra veriyor, çünkü o çok büyük bir psikolog.

* Giysileri konusunda takıntılı. Üzerini günde birkaç kez değiştiriyor.

* Yoksul Afrika ülkelerine gittiğinde, aracının camından dışarıya para ve şeker savuruyor.

* Hemşirelerden hiçbiri onun sevgilisi olmadı. Ona dokundukları tek an, tansiyonunu ölçtükleri zamandı.

* Hediye olarak üzerinde resminin yer aldığı saatler veriyor.

* Çadırda uyumuyor.