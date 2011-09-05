Kaddafi'nin hemşiresi konuştu





T24- Libya’da rejime karşı isyan başladıktan sonra ülkeden kaçan Ukraynalı hemşire Oksana Balinskaya konuştu. Balinskaya diğer hemşirelerle “babacık” diye hitap ettikleri Kaddafi için “Bize güzel bir yaşam verdi. Onunla baş başa bile kalmadık” dedi.







Kaddafi için çalışan beş Ukraynalı hemşireden biri olan Oksana Balinskaya CNN International’a konuştu. 25 yaşındaki Balinskaya, Libya liderinin “haremi” oldukları iddiaları hakkında, “Evin içinde Kaddafi ile tek başımıza kalabileceğimiz bir oda bile yoktu. Aklı olan kim bizim Kaddafi’yle bir ilişkimiz olduğuna inanabilir ki” dedi.





Diğer hemşirelerle kendi aralarında Kaddafi’den “babacık” anlamına gelen “papik” kelimesiyle bahseden Galina, “2 yıl boyunca onun tansiyonunu ölçtüm, kalp atışlarını dinledim, kanını aldım, vitaminlerini verdim. Ancak Kaddafi sağlıklı bir adam” diye konuştu.





“Babacık bize iş, para ve güzel bir yaşam verdi” diyen Balinskaya, Kaddafi’nin öldürülmesi ya da tutuklanmasının kendisini çok üzeceğini belirtti. Kaddafi’nin kendilerine karşı çok ilgili davrandığını da ifade eden Balinskaya, “Mutlu olup olmadığımızı, bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sorardı” diye ekledi.





Deveden indirip arabaya bindirdi





Her yıl Eylül ayında, iktidara gelişinin yıl dönümünde Kaddafi’nin hemşirelerine ve yakın çevresindekilere hediyeler verdiğini de anlatan Balinskaya’nın payına bir madalyon ve üzerine Kaddafi’nin resmi bezenmiş bir saat düşmüş. Libya’nın bugünkü haline gelmesinin de Kaddafi’nin işi olduğunu söyleyen genç kadın, “Libyalıları develerin sırtından indirip arabalara bindirdi” dedi.





'6 kişi arasından seçildim'





Kaddafi, 2009 yılının Ekim ayında Ukrayna’yı ziyaret ettiğinde, Balinskaya memleketi Mogilnoye’de hemşirelik yapıyor ancak çok az para kazanabiliyormuş. Libya’da koşulların daha iyi olduğunu bildiğinden Kaddafi ile tanışmadan bir ay kadar önce bir iş başvurusu yapmış. Daha sonra Kaddafi’nin ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde 6 aday arasından seçilmiş. Balina, “Seçimini nasıl yaptığını bilmiyorum. Belki de iyi bir psikologdur” dedi.





Ukraynalı hemşire, evde kuralların çok sıkı olduğunu belirterek, “Dikkat çekmemek için çok mütevazı giyiniyorduk. Evin içinde ruj bile süremezdik, renkli kıyafetler giyemezdik” dedi.