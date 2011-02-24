Kaddafi'nin hedefinde petrol hatları mı var?

T24 - Time dergisi yazarı Robert Baer, isyan hareketinin iç savaşa dönüşmek üzere olduğu Libya’da, Muammer Kaddafi’nin petrol fiyatlarını kontrolden çıkarmak için petrol boru hatlarına sabotaj yapılması emri verebileceğini belirtti.

İşte Baer’in bu konuda kaleme aldığı yazı:

Trablus’tan elimize güvenilir bilgiler gelmiyor. Ancak Kaddafi rejimine yakın olan bir kaynak, Libya’daki durumun çok daha kötüye gidebileceğini söyledi. Yaşanan tüm olayların yanında, Kaddafi güvenlik güçlerine petrol tesislerini sabote etmeye başlamaları emrini verdi. Güvenlik güçleri, sabotaj eylemlerine çok sayıda petrol boru hattını havaya uçurarak başlayacak, böylece Akdeniz limanlarına yapılan aktarımı kesecek. Sabotaj hareketi, Libya’da Kaddafi’ye karşı ayaklanan kabilelere açık bir mesaj gönderecek: Ya Kaddafi ya da kaos.

İki hafta önce, bana bu bilgiyi veren kişi, Tunus ve Mısır’da yaşanan devrimlerin Libya’ya ulaşamayacağını söylemiş ve “Kaddafi tüm önemli kabileler üzerinde nüfuza sahip. Bu kabileler onun 41 yıldan beri iktidarda kalmasını sağladı” demişti. Ancak sözlerin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Kaddafi’nin şimdiki niyetleri anlamak için sarf ettiği sözlere dikkat etmek gerekiyor.

Aynı kaynak bana Pazartesi günü Kaddafi’nin çok çaresiz bir durumda olduğunu ve şu anda sadece kendi kabilesinin sadakatine güvenebildiğini söyledi. Ordu açısından bakıldığında, Kaddafi’nin Pazartesi itibariyle kendisine bağlı yaklaşık 5 bin asker mevcut. Bu askerler Libya liderinin seçkin askerleri ve kendi eliyle seçtiği subaylardan oluşuyor. Bu askerlerin oluşturduğu birlikler arasında, en küçük oğlu Hamis’in başında olduğu 32’inci tugay da var.

Libya’daki kaynak, Kaddafi’nin etrafındaki insanlara “Libya’yı elindeki güçle tekrar ele geçiremeyeceğini söylediğini” belirtti. Ancak yapabileceği şey, isyancı kabileleri ve subayları kendisine olan itaatsizlikleri nedeniyle pişman kılmak ve Libya’yı yeni bir Somali haline getirmek. Kaddafi’nin, “Uzun süre savaşacak para ve silahım var” dediği belirtildi.



İslmacı militanları kullanacak

Yaşanan durumu tersine çevirmek için, Kaddafi, ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getirmeleri umuduyla, Libya’daki İslami militan tutukluların hapishanelerden çıkarılması emrini verdi.

Kaddafi, İslamcı militanların yabancılara ve isyancı kabilelere saldıracağını umuyor. Bu durumun üstüne bir de gıda sıkıntısını eklerseniz, kabilelerin Kaddafi’nin yerine geçme olasılığı oldukça düşük olacak.

Libya’daki kaynak, Kaddafi’nin ruh halini anlayabilmek için, onun basın tarafından ne kadar ağır bir şekilde ihanete uğradığını anlamamız lazım. Kaddafi, basını isyan hareketini tetiklemekle suçluyor. Özellikle, El Cezire televizyonuna öfkeli. Bu kanalın kendisini politik amaçları yüzünden hedef aldığına inanmış durumda.

Kaddafi, aynı zamanda Batı ülkeleri tarafından ihanete uğradığını düşünüyor çünkü onlar da isyanı cesaretlendirdi. Hafta sonu boyunca, Avrupalı elçilikleri uyararak, “Eğer devrilirsem, bunun sonuçları Avrupa’yı bataklığa çevirecek bir Afrikalı göçmen akını olur” dedi.

Üstüne gittiğimde, Libya’daki kaynağım Kaddafi’nin çaresiz, gerçekleri göremeyen biri olduğunu kabul etti ve Libya’yı yeni bir Somali’ye çevirme tehdidinin bir blöf olabileceğini belirtti. Diğer yandan, eğer Kaddafi kendisine bağlı olduğunu düşündüğü askerlerin sadakatinden hoşlanıyorsa, Libya’yı bir iç savaşın eşiğine getirebilir.