T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'nin gömleği ve alyansı satılacak ANKARA (A.A)

03 Şubat 2012 13:17

-Kaddafi'nin gömleği ve alyansı satılacak ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin gömleği ve alyansının 2 milyon dolara satışa sunulacağı belirtildi.  Libya'da Ekim ayında Sirte'teki evinin yakınlarında öldürüldüğü sırada üzerinde bulunan gömlek ve gümüş alyans için Libyalı Ahmed Varfali adındaki bir kişinin 2 milyon dolar istediği kaydedildi.  Arap basını, Varfali'nin, Kaddafi'ye ait olduğunu belirttiği gömlek ve alyansı Avrupa'da satışa sunsa daha fazla para edeceğine inandığını ifade etti.  Bu arada Kaddafi'nin, eşi Safiye ile evlendiği 10 Eylül 1970 tarihindeki düğün resimlerinin ArabsToday. net adlı internet sitesinde gösterildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24