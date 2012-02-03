-Kaddafi'nin gömleği ve alyansı satılacak ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin gömleği ve alyansının 2 milyon dolara satışa sunulacağı belirtildi. Libya'da Ekim ayında Sirte'teki evinin yakınlarında öldürüldüğü sırada üzerinde bulunan gömlek ve gümüş alyans için Libyalı Ahmed Varfali adındaki bir kişinin 2 milyon dolar istediği kaydedildi. Arap basını, Varfali'nin, Kaddafi'ye ait olduğunu belirttiği gömlek ve alyansı Avrupa'da satışa sunsa daha fazla para edeceğine inandığını ifade etti. Bu arada Kaddafi'nin, eşi Safiye ile evlendiği 10 Eylül 1970 tarihindeki düğün resimlerinin ArabsToday. net adlı internet sitesinde gösterildiği belirtildi.