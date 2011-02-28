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Dünya

'Kaddafi'nin gitme zamanı geldi'

AB hükümetleri Libya’ya karşı silah ambargounu da kapsayan bir yaptırım kararı aldı...

28 Şubat 2011 02:00

T24 - AB hükümetleri Libya’ya karşı silah ambargounu da kapsayan bir yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton da "Artık Kaddafi'nin gitme zamanı geldi" dedi. 

Tunus’u Mısır izledi, on yıllardır süren yönetimler yıkıldı. İsyan dalgası ise tsunamiye dönüştü.  



Muammer Kaddafi’nin etrafındaki çember daralıyor. Ülke içinde, başkent dışındaki hemen hemen bütün kentlerin kontrolünü kaybeden Kaddafi hükümetine bir darbe de ülke dışından geldi.

ABD ve AB hükümetlerinin dışişleri bakanlarının Cenova'da yaptıkları toplantıdan Kaddafi yönetimine karşı sert tedbirler çıktı. Toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton "Artık Kaddafi'nin gitme zamanı geldi" dedi. Kaddafi'nin paralı asker ve katilleri kullanarak kendi halkını sindirmeye çalıştığını söyleyen Clinton ayrıca sivil ölümlerinin devamı durumunda her türlü seçeneğin masada olduğunu da belirtti.

Dışişleri Bakanlarının toplantısında ayrıca Libya'ya yaptırım kararı da çıktı. Onaylanan yaptırımların kapsamında silah satışları da yer alıyor. Alınan kararla Libya’ya gözyaşartıcı gaz ve toplumsal olaylarda kullanılan diğer ekipmanların satışına yasak getirirken, Kaddafi ve Libya hükümetinin malvarlıklarını da dondurdu.

Brüksel'deki toplantıda onaylanan yaptırımların, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından, gelecek günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor. 



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