Öldü sanılan oğul Kaddafi yakalandı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin devrim sırasında öldüğü sanılan en küçük oğlu Hamis El-Kaddaf yakalandı.

Devrim sırasında öldüğü sanılan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Hamis El-Kaddafi'nin, Beni Velid kentinde yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, başkent Trablus'un 180 kilometre güneyindeki Beni Velid'e giren Libya ordusu, Kaddafi'nin en küçük oğlu Hamis El-Kaddafi'yi yakaladı.

Aynı operasyonda, daha önce Kaddafi'nin basın sözcüsü Musa İbrahimi'nin de yakalandığı bildirilmişti.

Libya ordusu, Muammer Kaddafi'yi yakalayan Umran Şaban'ın öldürülmesi üzerine kente yönelik operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Libya ordusu, uzun süren kuşatmanın ardından kentin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonucu Beni Velid'e girmişti.