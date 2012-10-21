Kaddafi'nin en küçük oğlu Hamis Kaddafi öldürüldü

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin devrim sırasında öldüğü sanılan en küçük oğlu Hamis Kaddafi'nin bugün bir çatışmada öldüğü bildirildi. Öncesinde yapılan bir açıklamada ise Hamis Kaddafi'nin canlı olarak ele geçirildiği duyurulmuştu.



Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, daha önce sağ yakalandığı bildirilen en küçük oğlu Hamis el-Kaddafi'nin, Beni Velid kentinde öldüğü açıklandı.

Libya Ulusal Konseyi Resmi Sözcüsü Ömer Ahmidan, Hamis Kaddafi'nin, Beni Velid'deki çatışmada öldüğünü belirtti.

Ahmidan, Hamis Kaddafi'nin çatışma sırasında ağır yaralandığını ve Misrata kentine nakli sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Daha önce yapılan açıklamalarda Hamis Kaddafi'nin sağ yakalandığı belirtilmiş, bazı kaynaklar ise Libyanın devrik liderinin oğlunun ağır yaralı olarak ele geçirildiğini öne sürmüştü.

Libya ordusu, Muammer Kaddafi'yi yakalayan Umran Şaban'ın öldürülmesi üzerine kente yönelik operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Ordu, uzun süren kuşatmanın ardından kentin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonucu Beni Velid'e girmişti.



ÖLDÜ SANILIYORDU



Hamis Kaddafi'nin, daha önce de devrik rejime yönelik halk hareketleri sırasında düzenlenen bir NATO saldırısında hayatını kaybettiği bildirilmiş, ancak cesedinin bulunamaması hayatta olduğu spekülasyonlarına yol açmıştı.



TRABLUS SORUMLUSUYDU



Hamis Kaddafi, devrim sürecinde özellikle Zaviye, Trablus ve Misrata kentlerinde muhaliflere yönelik operasyonların başındaki isim olarak biliniyordu.



BABASININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ



Hamis El-Kaddafi'nin ölüm tarihinin babası Muammer Kaddafi'nin ölüm yıl dönümüne gelmesi dikkati çekti.

Aynı operasyonda, daha önce Kaddafi'nin basın sözcüsü Musa İbrahimi'nin yakalandığı bildirilmişti.

Libya ordusu, Muammer Kaddafi'yi yakalayan Umran Şaban'ın öldürülmesi üzerine kente yönelik operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Libya ordusu, uzun süren kuşatmanın ardından kentin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonucu Beni Velid'e girmişti.