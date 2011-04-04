Kaddafi'nin elçisi Türkiye yolunda

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkede süregiden krizden bir çıkış yolu aradığı öne sürülüyor. Yunanistan'a giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülati el Ubeydi, bugün Türkiye'ye gelecek.

Bir dönem Libya başbakanlığı da yapmış olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülati el Ubeydi dün Yunanistan'a giderek temaslarda bulundu.



Ubeydi, akşam saatlerinde Atina'da Başbakan Yorgo Papandereu ile görüştü.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Yunan Dışişleri Bakanı Dimitris Drutsas, "Rejim soruna çözüm yolları arıyor gibi görünüyor" dedi; barış ve istikrar için çaba gösterilmesi gerektiğini sanvundu.

Libyalı elçinin bugün Türkiye'ye ve ardından Malta'ya geçeceği bildiriliyor.

Temaslar konusunda Libya'dan bir açıklama gelmedi.

Trablus yönetimi nasıl bir öneri getirdiği konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de kendi liderliğinde bir geçiş dönemi sağlanması için nabız yokladığı iddiaları var, ancak bu fikri Muammer Kaddafi'nin ne ölçüde desteklediği konusunda bir gösterge bulunmuyor.

Libya'da Kaddafi'ye bağlı güçler ve isyancılar arasında Bureyke ve çevresinde odaklanan çatışmalar devam ediyor.



İskoçya polisi ise geçen hafta İngiltere'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa ile görüşmek istiyor.

Görüşmenin ayarlanması için Londra'da dışişleri bakanlığından yetkililerle temasa geçildi. Polis, Kusa'yı 1988'deki Lockerbie saldırısı konusunda sorgulamak istiyor.

Bir yolcu uçağına yerleştirilen bombanın Lockerbie kasabası üzerinde patlaması sonucu 270 kişinin ölmüştü. Libya olayla ilgili olarak sorumluluğu kabul etti.

Kusa bu dönemde Libya istihbaratının önde gelen yetkililerinden biriydi.

İngiliz hükümeti Kusa'ya dokunulmazlık tanınması konusunda bir pazarlık yapılmadığını bildirdi.