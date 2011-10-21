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Dünya

Kaddafi'nin defni birkaç gün ertelendi İSRATA (A.A) 

21 Ekim 2011 14:52

-Kaddafi'nin defni birkaç gün ertelendi İSRATA (A.A) - 21.10.2011 - Libya'da dün öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin defninin birkaç gün ertelendiği bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin Maliye Bakanı Ali Tarhuni, Kaddafi'nin cenazesinin, defin işlemleri tamamlanıncaya kadar morgda tutulacağını belirtti. Kaddafi'nin cenazesinin Misrata'da olduğunu söyleyen Tarhuni, nereye defnedileceği konusu netlik kazanıncaya ve herkes Kaddafi'nin öldüğünden emin oluncaya kadar devrik liderin cenazesinin morgda bekletileceğini kaydetti. Kaddafi'nin bugün bilinmeyen bir yere gömüleceği bildirilmişti.

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