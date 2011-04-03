-KADDAFİ'NİN DANIŞMANI İSTİFA ETTİ KAHİRE (A.A) - 03.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin danışmanlarından üst düzey diplomat Ali Triki'nin istifa ettiği bildirildi. Arap Birliği kaynakları, Dışişleri ve Afrika İşleri Bakanlıkları ile BM daimi temsilciliği ve Fransa'da büyükelçilik görevlerinde bulunan Triki'nin bugün Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile görüştüğünü, ancak basına açıklama yapmadığını söylediler. Aynı kaynaklar, Triki'nin resmi görevlerinden istifa ettiğini, muhalefet içinde yer alıp almama konusunda ise bilgi vermediğini belirttiler. Libya'daki hükümetten son olarak Dışişleri Bakanı Musa Kussa istifa etmişti.