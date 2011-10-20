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Dünya

Kaddafi'nin cenazesi Misrata'da Trablus (A.A)

20 Ekim 2011 18:44

-Kaddafi'nin cenazesi Misrata'da Trablus (A.A) - 20.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cenazesinin Misrata'ya getirildiği bildirildi. AA muhabirinin Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinden aldığı bilgiye göre Sirte'de öldürülen Kaddafi'nin cenazesi ile sağlık durumları henüz belli olmayan iki oğlu Seyfülislam ve Mutassım, Misrata'ya getirildi. UGK'nin kısa süre içinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Başkent Trablus'un Şüheda meydanında toplanan Libyalılar yeni Libya bayraklarıyla sevinç gösterileri yapıyor. UGK milisleri yeni zaferi kutlamak için uçaksavarlarla havaya ateş açıyor.

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