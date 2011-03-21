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Dünya

KADDAFİ'NİN ÇADIRININ YAKININDAKİ BİNA VURULDU TRABLUS (A.A)

21 Mart 2011 09:46

-KADDAFİ'NİN ÇADIRININ YAKININDAKİ BİNA VURULDU TRABLUS (A.A) - 21.03.2011 -  Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta, Bab ül-Aziziye'deki karargahında, çadırının yakınında bulunan bir binanın vurulduğu bildirildi. Batılı ülkelerin operasyonunda, Kaddafi'nin rezidansının bulunduğu yerleşkede, 3 katlı bir binanın kruz füzesiyle vurulduğu belirtildi. Binanın, Kaddafi'yi çadırında ziyaret eden özel konuklar için kullanıldığı ifade edildi. Operasyon sırasında Kaddafi'nin nerede olduğunun bilinmediği, ancak yerleşkede 300 dolayında Kaddafi yandaşının bulunduğu kaydedildi. Operasyonda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise bilinmiyor. Amerikalı yetkililer, hedefleri arasında Kaddafi'nin bulunmadığını söylemişti.

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