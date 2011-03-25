-KADDAFİ'NİN BİRLİKLERİ ''TOMAHAWK''LA VURULDU WASHINGTON (A.A) - 25.03.2011 - ABD ordusunun sözcüsü, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklere son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 16 adet Tomahawk füzesi kullanıldığını söyledi. Sözcü, Libya'da son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında koalisyon güçlerinin, Kaddafi birliklerine karşı 16 Tomahawk füzesi kullandığını ve 153 sorti yaptıklarını kaydetti. Hedeflerin Kaddafi'nin topçu, mekanize birlikleri, komuta ve kontrol altyapısı olduğu belirtildi.