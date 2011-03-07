-KADDAFİ'NİN BİRLİKLERİ RAS LANUF'A DOĞRU RAS LANUF (A.A) - 07.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin dün yeniden ele geçirdikleri Bin Cevad'ın doğusuna, petrol kenti Ras Lanuf'a doğru ilerlediği bildirildi. Reuters'a konuşan bir şoför, "Bin Cevad'a gittim. Yaklaşık 20 kilometre öncesinde Kaddafi'ye bağlı güçleri gördüm. Büyük bir kamyon, askeri araçlar ve bir savaş jeti yavaşça bu yöne doğru geliyordu" dedi. Görgü tanığı diğer bir şoför de Bin Cevad'a 20 kilometre mesafede askeri kamyonları gördüğünü söyledi. Bir BBC muhabiri de Ras Lanuf'a doğru yönelen bir kamyon ile bir savaş uçağının görüntülerinin yer aldığı dünkü bir çekimi gösterdi.