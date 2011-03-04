-KADDAFİ'NİN BANKA HESAPLARI DONDURULDU VİYANA (A.A) - 04.03.2011 - Avusturya Merkez Bankası(OENB) AB'nin aldığı yaptırım kararı uyarınca, Libya lideri Muammer Kaddafi ile yakınlarının ülkedeki 26 banka hesabını dondurduğunu açıkladı. Avusturya basınında yayımlanan haberlerde, Kaddafi'nin ülkede değişik bankalarda toplam 30 milyar dolar parası bulunduğu ileri sürüldü. Avusturya bankalarındaki hesaplarda Kaddafi'nin isminin geçmediğini belirten Avusturya gazeteleri, değişik bankalardaki hesapların çoğunun Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ve diğer bazı aile fertleri adına açıldığını bildirdi. Bu arada Kaddafi'nin Avusturya'daki mal varlığını yönettiği gerekçesiyle dün Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Teşkilatı tarafından sorgulanan Mustafa Zarti'nin banka hesaplarının da dondurulduğu açıklandı. Libya kökenli Avusturya vatandaşı olan Zarti, avukatı kanalıyla yaptığı basın açıklamasında, banka hesaplarının dondurulması yolundaki karara bir üst mahkemede itiraz edeceğini belirtti.