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Dünya

KADDAFİ'NİN ASKERLERİNE VIAGRA DAĞITILIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

29 Nisan 2011 13:39

-KADDAFİ'NİN ASKERLERİNE VIAGRA DAĞITILIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 29.04.2011 - ABD'li BM temsilcilerinin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin giderek daha fazla ölçüde cinsel şiddet olaylarına karıştığı ve kadınlara tecavüz eden askerlere cinsel gücü artırıcı Viagra adlı ilacın dağıtıldığı uyarısında bulundukları bildirildi. Basına kapalı olarak toplanan Libya konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılan bazı BM diplomatları, Viagra'nın cinsel şiddet konusuyla bağlantılı olarak, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice tarafından toplantıda dile getirildiğini söyledi. İsmi gizli tutulmak koşuluyla açıklamada bulunan bir diplomat, ''Rice konuyu toplantıda dile getirdi, ancak kimse karşılık vermedi'' dedi. Konuya ilişkin iddia ilk kez bir İngiliz gazetesinde dile getirilmişti. Basına açıklamada bulunan diplomatlar, Kaddafi yanlısı askerlere Viagra dağıtıldığı iddiasının doğru olması durumunda bunun, askerlerin, muhaliflerin çoğunlukta olduğu bölgelerdeki nüfusu şiddet kullanarak yıldırmak amacıyla kadınlara tecavüz etmeye komutanları tarafından teşvik edildiklerini göstereceğine dikkati çekiyor. BM'deki ABD misyonu ise konu hakkında yorumda bulunulmayacağını bildirdi. Tecavüzün, savaş zamanında bir silah olarak kullanılması konusu giderek artan bir ölçüde BM'nin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından, silahlı çatışmalarda cinsel şiddet konusunda BM özel temsilciliği görevine getirilen Margot Wallstrom, bu ay içinde yaptığı bir konuşmada, Libya konusunda yeni alınan 2 BM kararında, ''BM'nin öncelik verdiği konular arasında yeralmasına karşın cinsel şiddet konusuna değinilmemesi'' nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiriler yöneltmişti.

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