'Kaddafi'nin askerleri Nijer'e kaçıyor'

T24 - Libya'nın Nijer sınırından gelen haberlere göre, Libya ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan büyük bir konvoy sınırdan Nijer'in Agadez kentine girdi.



Konvoyda Muammer Kaddafi rejimi için savaşan çok sayıda paralı askerin bulunduğu sanılıyor.



Muammer Kaddafi'nin ya da oğullarının da konvoyda bulunabileceğinden şüpheleniliyor.



Ancak Albay Kaddafi'nin bir sözcüsü devrik liderin ''Libya'da bulunduğunu ve sağlık durumunun mükemmel olduğunu'' açıkladı.



Kaddafi geçtiğimiz haftalarda yaptığı pekçok açıklamada ölene kadar direneceğini söylemişti.

Trablus'taki muhabirimiz Kevin Connolly, hafta sonundan beri 200 kadar aracın Nijer'e giriş yapmış olabileceğini söylüyor.



Muhabirimize göre bunlardan çoğu, Kaddafi'nin ordusuna paralı asker olarak alınan Tuareg savaşçılardı.



Kaddafi, ülkesinin petrol parasını kullanarak Mali ve Nijer'deki silahlı Tuareg isyanlarına yardım ettiği için bu halktan destek görüyor.



Konvoyda eski rejimden üst düzey yetkililerin, örneğin Kaddafi'nin baş güvenlik danışmanı Mansur Dav'ın da bulunduğu sanılıyor.





Kaddafi'ye davet



Kaddafi'nin kendisi de en az bir Afrika devletinden, Burkina Faso'dan sığınma daveti almıştı.

BBC muhabiri Kevin Connolly "Libya'daki geçici yönetim bu haberlerden rahatsızlık duyacaktır. Onlar eski düşmanlarını Libya sınırları içinde yakalayarak, gelecekte isyancılara ilham kaynağı olmasını engellemek istiyorlar" diyor.



Öte yandan Kaddafi rejiminin üst düzey isimlerinin ülkeyi terk ettiği haberi, yandaşlarının dört kentte süren direnişinde moralleri bozabilir.



Libya'da halen dört kent; Beni Velid, Jufra, Sabha ve Kaddafi'nin doğum yeri Sirte, eski rejim yanlılarının kontrolü altında.



Ülkenin çoğunu elinde bulunduran Ulusal Geçiş Konseyi lideri Abdül Celil, Kaddafi yanlısı güçlere daha fazla kan dökülmeden teslim olmaları için Cumartesi gününe kadar mühlet tanındığını söyledi.



Celil'e göre bu kentlerin sakinlerinin mağdur olmasını engellemek için insani yardım ulaştırılıyor.





