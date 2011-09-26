-Kaddafi'nin askerleri 15 kişiyi öldürdü TRABLUS (A.A) - 25.09.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi'nin paralı askerleri olduğu belirtilen silahlı bir grubun, Cezayir sınırındaki Gademes'te 15 kişiyi öldürdüğü, çok sayıda kişiyi de yaraladığı öğrenildi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin Trablus'taki askeri yetkilileri bir süredir Cezayir sınırından Libya'ya kaçak geçişler tespit ettiklerini belirterek, bu kişilerin Kaddafi'nin paralı askeri birliğinin üyesi olduklarını ileri sürdü. Kaddafi'nin Cezayir'den getirdiği paralı askerlerinin Gademes'te 15 kişiyi öldürdüğünü belirten UGK yetkilileri, çok sayıda yaralının da olduğunu ifade etti. -Paralı askerlerden kaçanlar Trablus'ta- Cezayir'den Libya'ya geçen Kaddafi'nin paralı askerlerinden kaçan bazı Gademesliler, başkent Trablus'ta eylem yaptı. Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu eylemciler, Ulusal Geçiş Konseyi'nden Cezayir-Libya sınırının sıkı demetim altına alınmasını ve kendilerine silah verilmesini istedi. Gademes'in çölün ortasında, çoğu yerleşim alanına uzak bir yer olduğunu belirten Amine Kırtek, ''Biz merkeze çok uzak bir yerdeyiz, paralı askerler bize saldırdı. Biz askeri açıdan desteklenmeliyiz'' dedi. Üzerinde taleplerine ilişkin Arapça ve İngilizce yazılı dövizler bulunan grup Trablus sokaklarında bir süre dolaştı. Eylemcilere silahlı UGK güçleri de eşlik etti.