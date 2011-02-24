Kaddafi'nin, Afrikalı keskin nişancıları borsayı da vurdu!

T24 - ‘Ölürüm ama ülkeyi asla terketmem’ diyen Libya Lideri Kaddafi’nin Afrika’dan keskin nişancı getirmesi piyasaları sallıyor. Olaylar nedeniyle ölü sayısı 600’e çıkan Libya’nın yarattığı tedirginlik Brent türü petrolün varil fiyatını 109.45 dolara çıkarttı. İMKB dün yüzde 2.36 daha gerilerken bono faizleri yüzde 8.72 ile 7 ayın zirvesine çıktı. Dolar 1.60 TL’yi geçerken, euro 2.2 TL’ye yükseldi



Libya’da yaşanan gerginlik piyasaları sarsmaya devam ediyor. Ortadoğu’dan Mısır’la başlayan ayaklanmaların Libya’ya sıçraması petrol fiyatlarında yükselişi hızlandırdı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



ABD hafif hampetrolü ve Brent petrolünün fiyatı, Libya’daki isyanın petrol arzını etkileyeceği yönünde devam eden endişelerle yükseldi. Brent türü petrolünün varil fiyatı Londra’da yüzde 3.5 yükselerek, 2 Eylül 2008’den beri en yüksek seviye olan 109.45 dolara ulaştı. New York emtia borsasında işlem gören Nisan vadeli ABD petrolü fiyatları ise yüzde 1.72 yükselerek 96.89 dolara ulaştı. 1 ay önce 1.345 dolardan işlem gören altının ons fiyatı dün 1.415 doları gördü.



Libya’daki olaylar iç piyasayı da vuruyor. İMKB dün bankacılık hisseleri önderliğinde yüzde 2.36 gerileyerek 63.131 puana indi. Bankacılık Endeksi yüzde 2.64 geriledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve gelişmekte olan piyasalardan çıkışın etkisiyle gösterge tahvilin bileşik faizi son 7 ayın en yükseği olan yüzde 8.72 seviyesine, dolar ise 1.6025 TL’ye tırmandı. Yönetim ile Muammer Kaddafi karşıtları arasındaki çatışmaların sürdüğü Libya’da yabancı petrol şirketleri üretimi azaltacakları uyarısında bulunurken, hesaplamalara göre ham petrol üretiminin yüzde 25’e varan oranda azaldığı tahmin ediliyor.





Dünyayı ürküten kehanet: Libya’da üretim durursa petrol 220 doları aşar



Japon Nomura Bank, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki şiddet olaylarının yayılması sonucu “Libya ve Cezayir’in birlikte petrol üretimini durdurması halinde petrolün varil fiyatının 220 doları aşabileceği” tahmininde bulundu. Nomura Bank’tan yapılan değerlendirmede, “Libya ve Cezayir petrol üretimini birlikte durdurursa petrol fiyatları varil başına 220 doları aşabilir, OPEC’in atıl kapasitesi günlük 2.1 milyon varil azalır, petrol fiyatlarının 2008’de 147 dolara ulaştığı zaman gibi Körfez Savaşı sırasında görülen seviyelere benzer” denildi.





IMF: Ekonomiler petroldeki kısa süreli yükselişe dayanır



Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kargaşa nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın kısa ömürlü olması halinde dünya ekonomisinin buna dayanabileceğini söyledi. Lipsky, “Petrol fiyatındaki artışın, global ekonomik görünümde önemli bir değişiklik yapması muhtemel değil” diye konuştu. Lipsky, IMF´nin 2011 yılı için global ekonomik büyümeyi yüzde 4.4 olarak tahmin ettiğini, ortalama petrol fiyatını 95 dolar/varil olarak öngördüğünü vurguladı.





TAV’ın CEO’su Şener Libya’daki işçilerini bizzat gidip getirdi



TAV İnşaat, Libya’daTripoli Uluslararası Havalimanı inşaatında görev yapan 128 çalışanı Tunus üzerinden özel bir uçakla Türkiye’ye getirdi. Tunus’tan İstanbul’a gelen işçilere TAV İnşaat CEO’su Sani Şener bizzat eşlik etti. TAV İnşaat’tan yapılan açıklamada, Trablus’ta gerçekleştirilen Yeni Tripoli Havalimanı Projesi’ni ortaklarıyla üstlenen TAV İnşaat’ın, olayların ülke geneliyle birlikte yayılması nedeniyle çalışanlarına yönelik tahliye kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, Yeni Tripoli Havalimanı projesine yönelik halihazırda bir olumsuzluk meydana gelmediği belirtildi. Tunus’tan İstanbul’a gelen işçilere bizzat eşlik eden TAV İnşaat CEO’su Sani Şener, Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. TAV İnşaat’ın yaptığı 1.5 milyar euro bedelle inşa edilen 20 milyon yolcu kapasiteli Tripoli Havalimanı inşaatında 255 Türk’ün yanı sıra çoğunluğu yabancı işçi olan 4 bin kişinin çalıştığını belirten Şener, şunları kaydetti: “Ben de tahliye işlemlerini takip etmek ve onlara eşlik etmek için bizzat Tunus’a gittim. Tunus Air’den bir uçak kiraladık. Tunus’tan Türkiye’ye 128 arkadaşımızı getirdik ama 100 çalışımız daha orada. Bir hafta içerisinde onların da tahliyesini tamamlayacağız. Taylandlı ve Vietnamlı çalışanların tahliyesi için proje ortaklarımız Lübnanlı CCC ve Brezilya merkezli Odebrecht ile ortak en üst seviyede gayret gösteriyoruz.”



