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Dünya

Kaddafi'nin ABD'de mektup arkadaşı varmış ANKARA (A.A) 

02 Kasım 2011 18:35

-Kaddafi'nin ABD'de mektup arkadaşı varmış ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ABD'de bir mektup arkadaşı olduğu ortaya çıktı. El Arabiya'nın haberine göre Brooklyn'de yaşayan 81 yaşındaki Yahudi çiçekçi Louis Schlamowitz, Kaddafi ile mektuplaştığını söyledi. New York Post'a yaptığı açıklamada, Libya'nın devrik liderini "iyi bir mektup arkadaşı" olarak nitelendiren Schlamowitz, Kaddafi'nin ölmesine üzülmediğini, ancak öldürülüş şekline üzüldüğünü belirtti. Kaddafi ile ilk olarak 1969'da, Kaddafi iktidara geldikten hemen sonra mektuplaştığını anlatan Schlamowitz, mektubun sonunda kendisinden imzalı bir fotoğrafını istediğini Kaddafi'nin de buna cevap verdiğini kaydetti. Schlamowitz, 1981'de Kaddafi'ye yılbaşı kartları yollamaya başladığını, Kaddafi ile İsrail hakkında görüş alışverişinde bile bulunduklarını, ancak 1988'de Pan Am uçağının sabote edilmesindeki rolü yüzünden Kaddafi ile mektuplaşmaya son verdiğini ifade etti. Libya'da yönetim karşıtı gösteriler başladığında, eski mektup arkadaşına yardım için yeniden mektup yazdığını belirten Schlamowitz, ancak bu mektubun açılmadan geri döndüğünü kaydetti. Schlamowitz, "Kaddafi de (Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü)  Mübarek gibi iktidarı kendiliğinden bırakmalıydı" dedi. Louis Schlamowitz, Kaddafi'nin yanı sıra Ortadoğu'daki diğer liderlerden Hüsnü Mübarek, İran İslam Devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Filistin'in ölen Devlet Başkanı Yaser Arafat'la mektuplaştığını da belirtti.

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