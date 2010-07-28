-KADDAFİ'NİN "BİRLEŞİK DEVLETLER" HAYALİ KAMPALA (A.A) - 28.07.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Afrika Birleşik Devletleri kurulması hayalini hala koruduğunu, bu hafta yapılan Afrika Birliği zirvesinin bu yönde bir adım olduğunu söyledi. Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan Afrika zirvesinde, daha önceki zirvelerde olduğu gibi bir Afrika hükümeti kurulması konusu ele alındı. Kaddafi, zirvenin bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrika'nın kendi tarihi ve doğru yolunda gittiği konusunda tatmin oldum. Günün birinde o da Amerika Birleşik Devletleri gibi olacak" dedi. Muammer Kaddafi, Afrika yönetimi kurulmasına yaklaştıklarını ve her seferinde Afrika'nın problemlerini çözdüklerini, barış ve birlik yolunda ilerlediklerini söyledi. Yıllardır bir Afrika birliği hükümeti kurulmasının peşinde koşan Kaddafi, bunun Afrika'nın Batı'nın müdahalesi olmaksızın kalkınmasının tek yolu olduğunu düşünüyor. Ancak, bağımsızlıklarını sömürgecilerden çok da uzak olmayan bir zaman önce kazanan birçok Afrika ülkesi, egemenliğinden vazgeçmek istemiyor.