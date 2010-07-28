T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ'NİN "BİRLEŞİK DEVLETLER" HAYALİ KAMPALA (A.A)

28 Temmuz 2010 10:20

-KADDAFİ'NİN "BİRLEŞİK DEVLETLER" HAYALİ KAMPALA (A.A) - 28.07.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Afrika Birleşik Devletleri kurulması hayalini hala koruduğunu, bu hafta yapılan Afrika Birliği zirvesinin bu yönde bir adım olduğunu söyledi. Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan Afrika zirvesinde, daha önceki zirvelerde olduğu gibi bir Afrika hükümeti kurulması konusu ele alındı. Kaddafi, zirvenin bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrika'nın kendi tarihi ve doğru yolunda gittiği konusunda tatmin oldum. Günün birinde o da Amerika Birleşik Devletleri gibi olacak" dedi. Muammer Kaddafi, Afrika yönetimi kurulmasına yaklaştıklarını ve her seferinde Afrika'nın problemlerini çözdüklerini, barış ve birlik yolunda ilerlediklerini söyledi.   Yıllardır bir Afrika birliği hükümeti kurulmasının peşinde koşan Kaddafi, bunun Afrika'nın Batı'nın müdahalesi olmaksızın kalkınmasının tek yolu olduğunu düşünüyor. Ancak, bağımsızlıklarını sömürgecilerden çok da uzak olmayan bir zaman önce kazanan birçok Afrika ülkesi, egemenliğinden vazgeçmek istemiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24