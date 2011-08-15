-Kaddafi'den "silahlanma" çağrısı TRABLUS (A.A) - 15.08.2011 - Libya Devlet Televizyonu Muammer Kaddafi'nin canlı bir konuşmasını yayınladı. Kaddafi konuşmasında Libya halkını ülkelerini ''NATO ve hainler''den kurtarmak için silahlanmaya çağırdı. İsyancıların, başkent Trablus'a saldırısından bu yana halka ilk kez seslenen Kaddafi'nin konuşmasında herhangi bir görüntüye yer verilmezken sadece ses kaydı yayınlandı. Libya'da 6 ay önce, 41 yıllık Kaddafi iktidarına karşı başlayan ve binlerce kişinin katıldığı çatışmalar, bölge ülkeleri olan Tunus ve Mısır'daki ayaklanmadan esinlenmişti.