-Kaddafi'den yeni liderlere "direnin" çağrısı TRABLUS (A.A) - 07.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, Libya halkına, ülkenin yeni liderlerine karşı sivil itaatsizlik kampanyası başlatmaları ve sokaklara dökülmeleri çağrısında bulundu. Kaddafi, merkezi Suriye'de bulunan El Rai televizyonunda yayınlanan ses kaydında, Ulusal Geçiş Konseyi'nin, Libya halkı tarafından seçilmediği için meşru olmadığını savundu. Muammer Kaddafi, Libya halkına tüm kentler, köyler ve vahalarda sokaklara çıkmaları çağrısında bulunarak, "Cesur olun, ayaklanın, sokaklara dökülün. Yeşil bayrağı göndere çekin. Libya'nın koşulları dayanılmaz" dedi.