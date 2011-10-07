T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'den yeni liderlere "direnin" çağrısı TRABLUS (A.A)

07 Ekim 2011 12:33

-Kaddafi'den yeni liderlere "direnin" çağrısı  TRABLUS (A.A) - 07.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, Libya halkına, ülkenin yeni liderlerine karşı sivil itaatsizlik kampanyası başlatmaları ve sokaklara dökülmeleri çağrısında bulundu. Kaddafi, merkezi Suriye'de bulunan El Rai televizyonunda yayınlanan ses kaydında, Ulusal Geçiş Konseyi'nin, Libya halkı tarafından seçilmediği için meşru olmadığını savundu.  Muammer Kaddafi, Libya halkına tüm kentler, köyler ve vahalarda sokaklara çıkmaları çağrısında bulunarak, "Cesur olun, ayaklanın, sokaklara dökülün. Yeşil bayrağı göndere çekin. Libya'nın koşulları dayanılmaz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24