-KADDAFİ'DEN UZLAŞMA SİNYALİ KAHİRE (A.A) - 08.03.2011 - Merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "isyancılarla pazarlık yapmaya ve bazı garantiler karşısında istifa etmeye hazır olduğunu" öne sürdü. El Cezire, başka ayrıntıya yer vermediği haberinde, Kaddafi'nin bazı garantilerle iktidarı terk etmesi için isyancılarla Libya parlamentosu olarak bilinen Genel Halk Kongresi'nde görüşme talep ettiğini belirtti. El Cezire, bu garantilerin, kendisinin ve ailesinin güvenliğinin sağlanması, kendisinin ve ailesinin yargılanmayacağı yönünde söz verilmesi olduğunu bildirdi. El Cezire ayrıca, Kaddafi'nin önerdiği pazarlığın ayrıntılarını isyancılarla görüşmesi için eski Başbakanı Cadallah Azous Talhi'yi görevlendirdiğini belirtti. El Cezire, isyancıları yönetenlerin, Kaddafi'nin kurtulmak için "şerefli" bir çıkış yolu aradığını ve bu durumun kurbanları için bir hakaret olacağı gerekçesiyle Libya liderinin görüşme teklifini reddettiklerini ifade etti.