Kaddafi’den Sarkozy’ye 50 milyon euroluk seçim desteği

T24 - Fransa’da seçimler yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin başını ağrıtacak yeni bir iddia gündeme geldi. Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin, Sarkozy’nin 2007’deki seçim kampanyası için 50 milyon euro yardım yaptığı iddialarıyla ilgili belgeler ortaya çıktı.

Sarkozy karşıtı, araştırmacı haber sitesi Mediapart’ın ortaya attığı bu iddianın, Fransa’da seçimlerin sonuçlarını Sarkozy aleyhine etkileyebileceği belirtiliyor.

Guardian’a konuşan Mediapart muhabiri Fabrice Arfi, kendilerine sızdırılan belgeler arasında, şu an bir yargıç tarafından araştırılmakta olan vakayla ilgili mahkeme dosyasının da bulunduğunu belirtti.

Arfi, “Bu belgelerin varlığından haberdardık ancak ilk defa içlerinde ne olduğuna dair detaylı bir bilgi edinmiş olduk. Tarihler, yerler, miktarlar gibi birçok detay var” diye konuştu.



Libya ziyaretlerinde konuşulmuş



Dosyada yer alan bir hükümet brifing notunda, Sarkozy ile yakın danışmanlarının Libya’ya yaptığı ziyaretlere dikkat çekilerek, bu temaslarda Sarkozy’nin kampanyasına aktarılacak paraların görüşüldüğü belirtiliyor.

Sarkozy’nin seçilmesinden kısa bir süre sonra Kaddafi, Paris’e davet edilmiş ve meşhur çadırını Elysée Sarayı’nın bahçesine kurmasıyla olay olmuştu.

Aslında bu iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Geçen yıl Seyfülislam Kaddafi, Libya’nın Sarkozy’nin 2007’deki seçim kampanyasını finanse ettiğini öne sürmüş ve Kaddafi’ye savaş açan Fransa Cumhurbaşkanı’ndan paranın iadesini istemişti.

O dönemde Cumhurbaşkanlığı’ndan bir sözcü Le Monde’a yaptığı açıklamada iddialari reddetmişti.