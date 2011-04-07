-KADDAFİ'DEN OBAMA'YA: ''EVLADIMIZ OLARAK KALACAKSINIZ'' WASHINGTON (A.A) - 07.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı mektupta, bu ''haksız savaşa'' son vermesini istedi ve ''Bütün bunlara rağmen, ne olursa olsun her zaman evladımız olarak kalacaksınız'' ifadesini kullandı. Obama'dan, NATO öncülüğündeki hava operasyonlarına son verilmesi ricasında bulunan Muammer Kaddafi, bu operasyonları, ''gelişmekte olan bir ülkenin küçük insanlarına yönelik haksız bir savaş'' olarak nitelendirdi. ''Dünya barışına hizmet etmek, teröre karşı ekonomik ve güvenlik işbirliği ve halklarımız arasındaki dostluk için NATO'yu Libya'nın meselelerinden sonsuza dek uzak tutabilecek bir konumdasınız'' diyen Kaddafi, demokratik bir toplumun füzeler ve savaş uçakları kullanarak inşa edilemeyeceğini vurguladı ve iktidardan devrilmesini isteyen muhaliflerin terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasını tekrarladı. Mektubunda Obama'ya ''sevgili evladımız'' ve ''ekselans'' diye hitap eden Kaddafi, ülkesinin NATO operasyonundan ''fiziksel'' olarak değil, ''ruhen'' etkilendiğini belirterek, ''Bütün bunlara rağmen, ne olursa olsun her zaman evladımız olarak kalacaksınız. Hala ABD'nin Başkanı olarak devam etmeniz için dua ediyoruz'' ifadesini kullandı. Kaddafi, yazdığı üç sayfalık mektubunda, ''Yanlış bir eylemi ortadan kaldırmak için yeterince cesareti olan bir adamsınız. Bunun için sorumluluğu omuzlayabileceğinizden eminim'' dedi. Resmi olmayan bir dille ve İngilizce yazılan, ancak çok sayıda imla hatasının olduğu mektupta Kaddafi, Obama'nın adını ''Baraka Hussein Abu oumama'' olarak yazdığı görülürken, ayrıca gelecek yıl yapılacak seçimde Obama'ya şans diledi. Kaddafi'nin mektubu üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ''Sayın Kaddafi'nin ne yapması gerektiğini bildiğini düşünüyorum. Yapması gereken ateşi kesmesi, güçlerini kentlerden çekmesi, iktidarı devretmesi ve Libya'dan ayrılmasıdır'' demişti.