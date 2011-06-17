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Dünya

KADDAFİ'DEN NATO GÜÇLERİNİ YENME SÖZÜ BERLİN (A.A)

17 Haziran 2011 23:37

-KADDAFİ'DEN NATO GÜÇLERİNİ YENME SÖZÜ BERLİN (A.A) - 17.06.2011 - Libya televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ses kaydını yayınladı. Kaddafi, televizyonun Libya liderinin bugün yaptığı telefon konuşmasından alındığını açıkladığı ses kaydında, onu Trablus'tan çıkartmaya çalışan NATO güçlerini yenme sözü verdi.  Muammer Kaddafi, konuşmasında Libya'ya operasyon düzenleyen NATO güçlerini kastederek, "İlk defa milyonların oluşturduğu silahlı bir ulusla karşı karşıyalar. Yenilecekler, ittifak yenilecek" dedi.

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