-KADDAFİ'DEN MAYINLI TUZAK BİNGAZİ (A.A) - 31.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler, doğudaki Ecdebiye kenti çevresine kara mayını döşedi. Bunların, Brezilya yapımı anti personel mayınları ile Mısır yapımı anti tank mayınlarından oluştuğu belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden bir yetkili, Kaddafi birliklerinin Ecdebiye kentinden cumartesi günü çekilmelerinin ardından, mayın döşeli iki bölgenin ortaya çıkarıldığını söyledi. Yetkili, çok sayıda yayanın ve taşıtın kullandığı ilk bölgede 24 tank mayını ile 30-40 civarında anti personel mayın bulunduğunu, diğer bölgede de benzer nitelikle mayınların ortaya çıkarıldığını kaydetti. -KUSSA'NIN İSTİFASI- Muammer Kaddafi'nin yakın danışmanı ve eski bir casus olan Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nın İngiltere'ye sığınması ve görevinden istifa etmesinin nedenlerinden birinin Kaddafi'yi protesto etmek için olduğu ileri sürüldü. Kussa'nın arkadaşı ve İngiltere'deki düşünce kuruluşu Quilliam'da araştırmacı olan Noman Benotman, Kussa'nın Kaddafi güçlerinin sivilleri vurmasını protesto etmek için İngiltere'ye sığındığını söyledi. Kussa'nın İngiltere'ye sığınmak istediğini belirten Benotman, şöyle konuştu: "Rejimden kaçtı. Zaten mutlu değildi. Hükümetin sivillere saldırmasını desteklemiyor." Kussa'dan önce dışişleri bakanlığı yapmış olan Abdurrahman Muhammed Şalgam da El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Kussa'nın Kaddafi hükümetinin "kara kutusu" olduğunu ve kaçmasıyla sonun geldiğini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada da Kussa'nın Kaddafi hükümetinin en üst düzey yetkililerinden biri olduğu ve görevinin, artık yapmak istemediği Libya rejimini uluslararası alanda temsil etmek olduğu belirtildi. Açıklamada, hafta başında sınırdan Tunus'a geçerek İngiltere'nin Farnborough'daki bir özel havaalanına uçan Kussa'nın, kendi isteğiyle geldiği İngiltere'de görevinden istifa edeceğini açıkladığı kaydedildi. Libya hükümeti ise Kussa'nın, ''diplomatik bir görevde olduğunu'' bildirmişti. -TUNUS 300 GÖÇMENİ KURTARDI- Tunuslu sahil güvenlik yetkilileri, Libya'dan deniz yoluyla Avrupa'ya kaçan ve tekneleri su alan 300 kadar göçmeni kurtardı. Resmi Tunus ajansı TAP'ın, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, sahil güvenlik görevlilerinin, dün Sfaks'ta Libya'dan kaçan ve tekneleri su alan Somalili, Sudanlı ve Bangladeşli 300 kadar göçmeni kurtardığı belirtildi.