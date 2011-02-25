Kaddafi'den maaşlara yüzde 150 zam



T24- Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkedeki isyanların üstesinden gelebilmek için parayı kullanıyor. Kaddafi, kamuda çalışanların maaşlarına yüzde 150 zam yapacak.



Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, hükümetin hazırladığı yeni ekonomik paket kapsamında, her aileye 500 Libya dinarı (400 dolar) ödenecek ve kamu sektöründeki bazı çalışanların maaşları yüzde 150 oranında artırılacak.

Hazırlanan ekonomik pakette, halka gıda yardımı yapılmasınının da öngörüldüğü bildirildi.

İktidar karşıtı gösterilerin 9'uncu gününe girdiği Libya'da Devlet Başkanı Kaddafi, başkent Trablus dışında ülkenin büyük çoğunluğunda denetimi yitirmiş durumda. Kaddafi'nin kaba kuvvet kullanarak bastırmaya çalıştığı isyanda şu ana kadar en az 1000 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Libya'daki şiddet olaylarının sona erdirilmesi için uluslararası kamuoyu da harekete geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bugün Fransa ve İngiltere tarafından hazırlanan bir karar tasarısını ele alması bekleniyor.

Söz konusu karar tasarısının, Libya'ya yönelik topyekûn silah ambargosu, mali yaptırımlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Libya liderlerini insanlığa karşı suçla itham etmesini içerdiği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de NATO Konseyi'ni Libya'daki durumu ele almak üzere acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Rasmussen, önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek Konsey toplantısından önce AB savunma bakanlarıyla bir araya gelerek, ihtiyacı olanlara faydalı bir şekilde nasıl yardımcı olabileceklerini ve olayların neticelerini nasıl sınırlandırabileceklerini görüşeceğini söyledi.