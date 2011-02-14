-KADDAFİ'DEN İSRAİL'E KARŞI BAŞKALDIRI ÇAĞRISI TRABLUS (A.A) - 13.02.2011 - Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, Filistinli mültecileri İsrail sınırında barışçıl bir şekilde toplanmaya çağırdı. Kaddafi, Filistinlilerin Ortadoğu'da dalga dalga yayılan halk isyanlarından bu şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. Muammer Kaddafi, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından bu yana yaptığı ilk önemli konuşmada, ''Teknelerden oluşan filolar Filistinlileri götürmeli ve sorun çözümlenene değin Filistin kıyılarında beklemeli'' dedi. Kaddafi, Mevlit Kandili vesilesiyle devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, ''Dünyaya sorun yaratmalıyız. Bu bir savaş ilanı değil bir barış çağrısı'' ifadelerini kullandı. Dünyanın beyaz (ABD, Avrupa ve müttefikleri) ve yeşil (Müslüman dünyası) olarak bölündüğünü söyleyen Kaddafi, Müslüman ülkelere batı güçlerine karşı mücadele veren güçlere katılma çağrısında bulundu. ''Beyaz, yeşilden kurtulmaya karar verdi'' diyen Kaddafi, ''bütün bu ülkelerin İslam'ın düşmanı olan beyaz renge karşı birleşmesi gerektiğini'' söyledi. Libya lideri, İsrail'le ilişkisi olan Arap ülkelerini ''alçak rejimler'' olarak nitelendirdi.