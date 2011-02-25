-KADDAFİ'DEN HER AİLEYE 400 DOLAR TRABLUS (A.A) - 25.02.2011 - Libya'da, Muammer Kaddafi'nin istifa etmesi yönünde yapılan protesto gösterileri üzerine hükümet, halka özel ödenek yapılması kararı aldı. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, maaşlara zam ve gıda yardımı yapılacağı, harçlık verileceği belirtildi. Açıklamada, artan gıda fiyatlarını karşılamak için her ailenin 500 Libya dinarı (400 dolar) alacağı ve bazı kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına yüzde 150 oranında zam yapılacağı bildirildi. -YAPTIRIMLAR KARAR TASARISI- Fransa ve İngiltere'nin Libya'ya yaptırımlar içeren karar tasarısı hazırladığı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Michele Alliot-Marie, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne sunacakları karar tasarısının topyekün silah ambargosu, mali yaptırımlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Libya liderlerini insanlığa karşı suçla itham etmesini içerdiğini belirtti. Alliot-Marie, bunun bir Fransız-İngiliz projesi olduğunu vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nin tasarıyı görüşmek üzere bugün toplanması bekleniyor.