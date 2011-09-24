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Dünya

Kaddafi'den haber var TRABLUS (A.A) 

24 Eylül 2011 04:02

-Kaddafi'den haber var TRABLUS (A.A) - 24.09.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi, babasının iyi olduğunu ve muhalif güçlerine karşı yandaşlarının yanında savaştığını söyledi. Ayşe Kaddafi, merkezi Suriye'de bulunan Errai televizyonunda yayımlanan 4 dakikalık ses kaydında, ülkenin yeni liderlerini vatan haini olmakla suçlayarak, bunlardan bazılarının muhaliflere katılmadan önce Kaddafi rejiminin üyeleri olduğuna işaret etti. Kaddafi de daha önce Errai televizyonundan açıklamalar yapmıştı. Ayşe Kaddafi, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte geçen ayın sonlarında Cezayir'e kaçmıştı.

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