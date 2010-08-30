-KADDAFİ'DEN GECE ROMA TURU ROMA (A.A) - 29.08.2010 - Lütfullah Göktaş bildiriyor - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, resmi bir ziyaret için geldiği Roma'da akşam saatlerinde Libya Akademisi'nde 500 hostes kıza bir konuşma yapmasının ardından gece Roma turu yaptı. Kaddafi, koruma ordusu eşliğinde Roma'nın tarihi merkezinin tam göbeğindeki Campo de Fiori meydanı ve de Navona Meydanı'nda dolaştı. Çevredeki insanlara zaman zaman eliyle selam veren Kaddafi bazı Tunuslu seyyar satıcılarla da sohbet etti. Libya Lideri büyük çoğunluğu turistlerden oluşan kalabalığın şaşkın bakışları arasında Arap seyyar satıcılardan alış veriş yapmayı da ihmal etmedi. Kaddafi'nin Tunuslu seyyar satıcılara destek amacıyla yaklaşık 20 yüzük satın aldığı ve korumaların bu yüzükler karşılığında ''aşırı cömert davranarak'' satıcılara yaklaşık 300 avro bıraktıkları öğrenildi.