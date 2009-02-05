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Dünya

Kaddafi'den Bono imajı

Kaddafi, Etiyopya’da düzenlenen 12. Afrika Birliği zirvesinde, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

05 Şubat 2009 02:00

Afrika Birliği başkanlığına seçilen Libya lideri Muammer Kaddafi, Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’da düzenlenen 12. Afrika Birliği zirvesinde, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Zirvenin kapanış oturumunda yapılan basın toplantısına katılan Kaddafi, ünlü rock grubu U2’nin solisti "Bono"nun kullandığı tipte gözlüğü, değişik saç stili ve sakalı ile "emekli" aktörleri anımsattı.

Afrika zirvesinde bir araya gelen üye ülkelerin devlet ve hükümet başbakanları gizli oturumda Kaddafi’yi bir yıllığına Afrika Birliği Başkanı seçmişti. 53 üyeli Afrika Birliği’ne Tanzanya Devlet Başkanı Cakaya Kikveke başkanlık ediyordu.

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