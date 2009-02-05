Kaddafi'den Bono imajı

Zirvenin kapanış oturumunda yapılan basın toplantısına katılan Kaddafi, ünlü rock grubu U2’nin solisti "Bono"nun kullandığı tipte gözlüğü, değişik saç stili ve sakalı ile "emekli" aktörleri anımsattı.Afrika zirvesinde bir araya gelen üye ülkelerin devlet ve hükümet başbakanları gizli oturumda Kaddafi’yi bir yıllığına Afrika Birliği Başkanı seçmişti. 53 üyeli Afrika Birliği’ne Tanzanya Devlet Başkanı Cakaya Kikveke başkanlık ediyordu.