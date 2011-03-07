Kaddafi'den Barbaros Hayrettin'e 'korsan' benzetmesi

T24 - Libya’da Muammer Kaddafi’ye bağlı güçler ile isyancılar arasındaki çatışmalar hız kesmeden sürerken, farklı bölgelerden gelen çelişkili haberler ülkedeki son durumun resmini çekmeyi zorlaştırdı. Bununla birlikte Kaddafi, ülkesindeki kargaşada El Kaide ordusunun kazanması halinde Akdeniz'de Barbaros Hayrettin zamanındaki 'korsanlıkların' yaşanacağını' ileri sürdü.





Fransa'da haftalık yayımlanan Pazar gazetesi "Journal du Dimanche"a konuşan Libya lideri Kaddafi, ülkesindeki olayların arkasında El-Kaide'nin olduğunu belirterek, yaşananları soruşturması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği’ni göreve çağırdı.



Kavgasının 'terörle mücadele' olduğunun anlaşılmamasından yakınan Kaddafi, kendisine bu savaşta yardım edilmezse 'dünya krizi' çıkacağı kehanetinde bulundu.



Libya lideri, "Akdeniz'de İslami bir cihatla karşı karşıya kalacağız. Bin Ladin'in adamları gelip karada ve denizde fidye isteyecekler. Barbaros'un, korsanların, Osmanlıların gemilere fidye ödettiği zamanlara geri döneceğiz. Gerçekten bir dünya krizi ve herkes için felaket olacak" ifadelerini kullandı.



'Engel çıkarmayacağız'

BM'nin ya da Afrika Birliği'nin durumu değerlendirmek üzere Libya'ya soruşturma komisyonu göndermesinden yana olduğunu belirten Kaddafi şöyle konuştu:



"Bu komisyona hiçbir engel çıkarmadan yerinde inceleme yapmasına izin vereceğiz" diyen Libya lideri, Fransa'nın böyle bir komisyona öncülük etmesine sıcak bakacağını bildirdi.



Kaddafi, "Fransa derhal başı çekmeli, BM Güvenlik Konseyi kararını engellemeli ve Bingazi bölgesine yabancı müdahalesini durdurmalı" dedi.



Kendisinin iktidardan düşürülmesine Avrupa'nın ses çıkarmaması halinde, Libya'dan Avrupa'ya göç etmek isteyen kişileri engelleyecek kimsenin kalmayacağını ve binlerce kişinin Kıta'yı istila edeceği uyarısında da bulundu.



