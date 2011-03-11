-KADDAFİ'DEN AB'YE TEHDİT TRABLUS (A.A) - 11.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, AB'ye uluslararası terörle mücadeleye son, yasa dışı göçe de destek verme tehdidinde bulundu. Libya'nın resmi Jana ajansının haberine göre Kaddafi, "Avrupa, Libya'nın göçle mücadelede ve Kuzey Afrika ile tüm Afrika'daki istikrarın garantisi gibi etkin rolüne destek vermeyip bunu gözardı ederse, Libya terörle mücadele çabalarından vazgeçmek ve El Kaide konusundaki izlediği politikayı tamamen değiştirmek zorunda kalır" ifadesini kullandı. Kaddafi, gönderdiği mesajda, milyonlarca göçmenin Avrupa'ya akın etmesi için yasa dışı göçle mücadeleye son verme tehdidinde de bulundu. Muammer Kaddafi'nin bu mesajı, Brüksel'de Libya gündemiyle yapılan AB toplantısına katılan liderlere gönderdiği belirtildi. -HAVA SALDIRISI- Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Ukeyla yakınlarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Görgü tanıkları, Kaddafi yanlısı güçlerin, Ras Lanuf'un denetimini ele geçirmeye çalışan muhalif güçlerin savaştığı cephelerden birinin doğu ucunda yer alan Ukeyla kasabasının yakınına hava saldırısında bulunduğunu duyurdu. ''Bir motor sesi duydum ve uçağı gördüm'' diye konuşan Muhammed Salih adlı bir görgü tanığı, hava saldırısının kasabanın dışını hedef aldığını belirtti. Ukeyla'da bulunan Reuters ajansının muhabiri de kasabanın yakınındaki bir çölden duman bulutu yükseldiğini kaydetti. Libya'nın denizdeki petrol platformu el-Jurf'da da üretim durduruldu. Total Üst Yöneticisi (CEO) Christophe de Margerie, yaptığı açıklamada, el-Jurf petrol sahasında üretimin durduğunu belirterek, ''Biz son üreticileriz çünkü petrol sahalarımızdan biri (el-Jurf) denizde. Geçen haftaya kadar biz hala bu sahada üretim yapıyorduk fakat şu anda durdu'' dedi. De Margerie, Mabruk petrol sahasında da üretimin bir süre önce durduğunu açıkladı.