-KADDAFİ'DEN "ÖLÜM" TEHDİDİ TRABLUS (A.A) - 02.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ABD veya NATO ülkesine müdahale ederse "binlerce Libyalıların öleceği" uyarısında bulundu. Kaddafi, cemahiriyenin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bir zamanlar İtalyanların kölesi olduğumuz gibi bir kez daha köle olmamızı mı istiyorlar. Buna asla razı olmayacağız. ABD veya NATO ülkemize girerse, kanlı bir savaşa gireceğiz ve binlerce Libyalı ölecek" diye konuştu. El Kaide ile ilgili olarak da Kaddafi, "Onlardan herhangi biriyle, emirlerinden biriyle tartışmaya hazırım... Ancak onlar tartışmazlar, herhangi bir talepleri yok" dedi. -"PETROL YATAKLARI VE LİMANLARI GÜVENDE" ''Ülkenin petrol yatakları ve limanlarının güvende ve kontrol altında olduğunu'' söyleyen Kaddafi, ''ülkenin petrol yatakları ve limanları güvende ve kontrol altında, ancak şirketler silahlı gangsterlerden korkuyorlar'' dedi. Yabancı petrol şirketlerinin ülkeyi terk etmesi nedeniyle petrol üretiminin şimdiye kadarki en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Kaddafi, Libya'da Batılı bankaların ve şirketlerin yerini, Çin, Rusya ve Brezilya'dan bankalar ve şirketlerin alacağını belirtti. Libya lideri Kaddafi ayrıca, Libya devletinin mal varlıklarının dondurulmasının, ''Libya halkının parasının gasp ve çalınması'' anlamına geldiğini söyledi. Bu arada İspanyol hükümeti Kaddafi rejiminin İspanya'daki mal varlıklarının dondurulacağını bildirdi. -PETROL 130 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR Libya hükümeti, Batılı ülkelerle Libya'daki yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle ortaya çıkan gerilimin petrolü siyasi silah olarak kullanmayı düşüneceği bir aşamaya ulaşmayacağını umduğunu bildirdi. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Şükrü Ganem yaptığı açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin halk ayaklanması nedeniyle baskıyı artırması durumunda Libya'nın petrolü baskı aracı ya da siyasi silah olarak kullanıp kullanmayacağı sorusuna, ''Bunun (petrol) siyasi güç olarak kullanılmasını konuştuğumuz bir safhaya ulaşmayacağımızı umuyorum. Herhangi bir konuda herhangi bir sorun yaşamadan önce herşeyin çözüleceğini umuyorum'' yanıtını verdi. Ülkedeki olayların onyıllar sonra Libya'nın en kötü enerji krizine yol açtığını ifade eden Ganem, olayların sürmesi halinde Libya'nın piyasalara petrol arzındaki sorunların petrol fiyatlarını varil başına 130 doların üzerine çıkaracağı uyarısında bulundu. Ganem, Libya'da enerji sektöründe bazıları önemli konumlarda olmak üzere işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan yabancı işçilerin çoğunun ülkeyi terk etmesinden sonra günlük petrol üretiminin 700-750 bin varil düştüğünü de sözlerine ekledi. Libya'daki krizden önce ülkenin günlük petrol üretimi 1,6 milyon varil seviyesinde bulunuyordu.