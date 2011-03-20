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Dünya

KADDAFİ: BÜTÜN LİBYA HALKI SİLAHLI TRABLUS (A.A)

20 Mart 2011 14:07

-KADDAFİ: BÜTÜN LİBYA HALKI SİLAHLI TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesine karşı başlatılan operasyona meydan okuyarak, "bütün Libya halkının silahlı olduğunu" söyledi. Kaddafi, televizyonda kendi sesinden yayımlanan açıklamasında, ülkesinin petrolünün sömürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Batılıların Libya'ya yönelik saldırılarında başarısız olacağını belirten Kaddafi, silahlı kuvvetlerinin zafer kazanacağını ifade etti.  Kaddafi, bütün Libyalıların ülkelerini savunmak için silahlı olduklarını belirterek, "Toprağımızı terk etmeyeceğiz ve ülkemizi kurtaracağız" dedi. Uzun bir savaş olacağı öngörüsünde bulunan Libya lideri, "Haçlı koalisyonunun hainlerini ve işbirlikçilerini yok edeceklerini" ifade etti.

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