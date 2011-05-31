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Dünya

KADDAFİ ZUMA İLE GÖRÜŞTÜ TRABLUS (A.A)

31 Mayıs 2011 02:32

-KADDAFİ ZUMA İLE GÖRÜŞTÜ TRABLUS (A.A) - 30.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesini ziyaret eden Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ile görüştü. Görüşmeye ilişkin bazı görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı. Böylece Kaddafi, 11 Mayıs'tan beri ilk kez kamuoyu önüne çıkmış oldu. Kaddafi'nin Bab El Aziziye konutundaki görüşmeye, iki kişinin daha katıldığı bildirildi fakat ayrıntılı bilgi verilmedi.  Zuma, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin ateşkese hazır olduğunu belirterek, "Kendisi yol haritasını uygulamaya hazır" dedi. Ancak Kaddafi'nin istifaya niyeti olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Güney Afrika lideri Zuma, Kaddafi'nin, ülkenin geleceği konusunda karar vermek için tüm Libyalılara kendi aralarında görüşme olanağı verilmesini istediğini de söyledi. Zuma'nın Kaddafi'yi ziyaretinin resmi amacının, Afrika Birliği'nin ateşkes için arabuluculuk görevinin yeniden başlamasını sağlamak olduğu kaydedildi. Zuma'nın ziyaretteki resmi olmayan amacının ise Kaddafi'yi 42 yıllık iktidarından sonra ülkenin kontrolünü bırakmaya ikna etmek olduğu belirtiliyor. Birliğin misyonu çerçevesinde geçen ay Trablus'a giden Zuma sonuç alamamıştı. Kaddafi Nisan'da ateşkesi kabul edeceğini söylese de akabinde saldırıları yeniden başlatmış, muhalefet de Kaddafi'nin iktidardan gitmesini kapsamadığı için ateşkes teklifini reddetmişti.

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