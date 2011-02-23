Kaddafi zulmü: 560 ÖLÜ 1400 KAYIP

T24

Cesetler yığıldı



‘Arabada bile vuruyorlar’



Cenazeler kalkmıyor



Muammer Kaddafi yönetiminin halk isyanını bastırmak için her türlü şiddete başvurduğu Libya’da, uluslararası haber kuruluşlarına ulaşmayı başaran görgü tanıklarının anlatımları dehşet tablosu çiziyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Yabancı basın mensuplarını ülkeye girişi yasaklanmışken, tanıklar Kaddafi’nin Fransızca konuşan paralı askerleri üzerlerine saldığını söylüyor. Görgü tanıkları, göstericilere rastgele ateş edildiği ve özellikle başkent Trablus’ta katliam yapıldığı konusunda hemfikir.- Adını açıklamayan bir vatandaş: “İlk günlerde küçük olaylar yaşanıyordu, gençler taş atıyor, slogan atıyordu. Sonra Bingazi kan gölüne döndü. En korkunç katliamlardan biri pazar gecesi Trablus’un merkezindeki Yeşil Meydan’da yaşandı. Arkadaşlarım cesetlerin üst üste yığıldığını gördüklerini anlattı. Katiller kimi öldürdüklerini umursamıyor. Üniformalarını atıp kaçan polis, asker, güvenlik güçleri hatta postacılar da gördüm. Bu, Kaddafi tarzı bir üniforma giymek için iyi bir zaman değil. Yeşil renk de kentten kayboluyor.- Adını vermek istemeyen bir Trablus sakini: Kaddafi’nin hiçbir sınırı yok. Deli olduğunu biliyorduk ama paralı askerlerini kendi halkının üzerine göndermesi ve göstericileri katletmesi korkunç bir şok.- Adil Muhammed Salih (Trablus): Bugün tanık olduğumuz şey tahayyül edilemez. Çok, çok fazla ölü var. Arabanızda bile olsanız, hareket eden her şeye rastgele ateş ediyorlar.- Joe Twaeih (İsveç’te yaşayan Libyalı muhalif): Bu sabah Trablus’taki kuzenimle konuştum. Bana insanların sokağa çıktıkları anda paralı askerlerce vurulduklarını söyledi.- Maray el Mahri (el Bayda): Dün gece kentte erkek kardeşim Ahmed dahil 26 kişi öldürüldü. Sizi sadece sokakta yürüdüğünüz için vuruyorlar. Protestoculara tank ve savaş uçaklarıyla saldırıyorlar. Yapabileceğimiz tek şey pes etmemek, geri dönmemek. Şöyle ya da böyle zaten öleceğiz. Bizim yaşayıp yaşamadığımıza önem vermedikleri ortada. Bu bir soykırım.- Libya’nın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe adlı muhalif örgütün Londra’daki sözcüsü Salim Gnan: Askeri gemiler Trablus’ta bir yerleşim bölgesini bombaladı ve çok sayıda insan öldü. Kaddafi artık gemilerini bile halkına karşı kullanıyor. Yaşananları durdurmak için yapabileceği ne varsa yapmayı planlıyor. Kentin ana hastanesinin yanı sıra sokakta, özellikle de 3-4 kişiden kalabalık gruplar halinde gezen herkes vuruluyor. Trablus’taki insanlar çaresiz. İlaç, su ve yemeğe ihtiyaçları var. Sokaklarda cesetler var çünkü insanların dışarı çıkıp onları gömmesi için durum hâlâ çok tehlikeli.”- El Cezire: Ayaklanmanın sürdüğü 5 günden bu yana 530 kişinin ölmesinin yanı sıra 1400 kişi kayıp, 3000 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Org. Abdülfattah Yunus El Ubeydi, dün istifa ederek Kaddafi’nin liderliğini tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etti.