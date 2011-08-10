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Dünya

KADDAFİ YÖNETİMİ CAMERON'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI TRABLUS (A.A)

10 Ağustos 2011 18:17

-KADDAFİ YÖNETİMİ CAMERON'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI TRABLUS (A.A) - 10.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimi, İngiltere'deki yağma, kundaklama ve şiddet olayları nedeniyle Başbakanı David Cameron'ın "tüm meşruiyetini kaybettiğini" öne sürerek, çekilmesi çağrısında bulundu. Dişişleri bakan yardımcısı Halid Kaaim, "Cameron ve hükümetinin, kendilerine karşı düzenlenen gösterilerin ve bu barışçı gösterilere katılanlara polisin şiddet göstermesinin ardından çekilmesi gerektiğini" iddia ederek, "Cameron ve hükümetinin tüm meşruiyetini kaybettiğini" söyledi. "Bu gösterilerin, kendini zorla benimsetmeye çalışan bu hükümeti İngiliz halkının reddettiğini gösterdiğini" öne süren Kaaim, "Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, İngiliz halkının haklarına karşı yapılan bu saldırganlık karşısında kollarının bağlı kalmaması" çağrısında bulundu.

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