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Dünya

KADDAFİ YENİDEN NATO'YA MEYDAN OKUDU TRABLUS (A.A)

28 Temmuz 2011 00:59

-KADDAFİ YENİDEN NATO'YA MEYDAN OKUDU TRABLUS (A.A) - 27.07.2011 - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, bugün yine NATO'ya meydan okudu. Başkent Trablus'un 120 kilometre batısındaki Zalten'de sesli mesajla yandaşlarına seslenen Kaddafi, ''Korkmuyoruz. Onlara meydan okuyoruz. Hayatlarımızla, kadınlarımız ve çocuklarımızla bedel ödüyoruz. Düşmanı yenmek için canımızı feda etmeye hazırız'' dedi. Libya devlet televizyonundan yayımlanan bu mesajda Kaddafi, yandaşlarını başkentin güneybatısındaki dağlık bölge El Abal El Harbi'ye yürüyüşe geçmeye de çağırdı. Kaddafi, muhaliflere hitaben de ''Hainler, silahlarınızı bırakın. Teslim olmak ya da ölmek arasında seçim yapın'' ifadesini kullandı.

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