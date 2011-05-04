-KADDAFİ YARA ALMADAN KURTULDU TRABLUS (A.A) - 04.05.2011 - ABD istihbarat birimi Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Leon Panetta, "Bildiğimiz, (Libya lideri Muammer) Kaddafi'nin hayatta olduğudur" dedi. Panetta, Amerikan televizyon kanalı NBC'ye verdiği demeçte, "dört gün önce üç torunu ve küçük oğlu Seyfülarab'ın öldüğü NATO bombardımanından Kaddafi'nin yara almadan kurtulduğunu düşündüklerini" bildirdi. Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim de dün yaptığı açıklamada, konutu vurulan ancak eşiyle kurtulduğu belirtilen Kaddafi'nin kabile liderleriyle görüştüğünü söylemişti. Halid Kaim, Usame bin Ladin'in öldürülmesi üzerine de sadece "Libya, El Kaide terörüyle uzun zaman mücadele etti" dedi. Kaddafi, Trablus'ta evinin vurulduğu cumartesinden beri halka hiç görünmedi.