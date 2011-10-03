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Dünya

Kaddafi yanlıları ile UGK askerleri arasında çatışma TRABLUS (A.A)

03 Ekim 2011 22:30

-Kaddafi yanlıları ile UGK askerleri arasında çatışma TRABLUS (A.A) - 03.10.2011 - Libya'da Tiji ve Bedri kasabalarında muhalifler ile Kaddafi birlikleri arasındaki çatışmalarda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyinin (UGK) askeri sorumlularından Khalife Mırhak'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, muhalif güçler ile Kaddafi'ye bağlı birlikler arasında bugün, Trablus'a 200 kilometre uzaklıktaki Tiji ve Bedri kasabalarında şiddetli çatışma yaşandı.  İki kasabadaki çatışmalarda 15 kişi öldü, sayıları 50'yi geçen kişiden de haber alınamıyor. Kaddafi'nin askerleri Tiji'de 60 ev ile 3 benzinliği ateşe verdi.  Çatışmalardan kaçan Tiji ve Bedri kasabalarındaki halk çölde beklemeye başladı. İki kasabada çatışmaların devam ettiğini bildiren UGK yetkilileri, çölde su ve yiyecekleri bulunmayan sivillere kuruluşların yardım etmesini istedi.

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