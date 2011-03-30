-KADDAFİ YANLILARI RAS LANUF'U GERİ ALDI RAS LANUF/BREGA (A.A) - 30.03.2011 - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi rejimine bağlı güçlerin, petrol kenti Ras Lanuf'u geri aldığı bildirildi. Bölgedeki AFP muhabirleri, Kaddafi yanlısı güçlerin muhalifleri mevzilerini terk etmeye zorladığını, muhaliflerin doğuya kaçtığını aktardı. Öte yandan Reuters ajansı muhaliflerin, Kaddafi güçleriyle Bin Cavad ile Ras Lanuf arasında çarpışmaya devam ettikleri açıklamasını duyurdu. Habere göre, muhalif savaşçılardan İzzeddin Salih, "İsyancılar hala Ras Lanuf'ta. Bin Cavad arasında çatışmalar sürüyor" dedi. Muhaliflerin kontrolündeki doğu kesimin iç bölgelerindeki petrol kenti Brega'daki bir başka muhalif de Ras Lanuf ile Bin Cavad arasında çatışmaların sürdüğünü söyledi. -LAVROV: BATI'NIN MUHALİFLERİ SİLAHLANDIRMA HAKKI YOK Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan görev kapsamında hiçbir ülkenin Libya'daki muhalifleri silahlandırmaya hakkı bulunmadığını kaydetti. Rus Bakan, ''Fransa Dışişleri Bakanı Fransa'nın koalisyon ortaklarıyla Libyalı muhaliflere silah temin edilmesi konusunu tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Hemen ardından NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'daki operasyonun amacının halkı silahlandırmak değil korumak olduğunu açıkladı. Bu konuda NATO Genel Sekreteri ile tamamen aynı fikirdeyiz'' dedi. -BİNLERCE KİŞİ ÇADIRLARDA YAŞIYOR Diğer taraftan Libya'daki çatışmalardan kaçarak mülteci konumuna düşen, çoğunluğu Somali, Sudan ve Bangladeş ile Sahra-altı ülkelerinin vatandaşlarından oluşan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi ya Libya'ya dönmek ya da üçüncü bir ülkeye gitmenin hayalini kuruyor. Bölgedeki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kamplarının yöneticisi Ziyad Ayad, yaptığı açıklamada, Libya'daki krizin başından bu yana 180 binden fazla kişinin sınırı geçtiğini ve bunlardan 160 binden fazlasının ülkelerine döndüğünü söyleyerek, çoğunlukla ülkelerindeki sorunlardan ötürü gidemeyenlerin de burada kaldığını belirtti. Ülkelerine dönemeyen ve buradaki kamplarda mülteci konumuna düşenleri Libya'dan itibaren kayda geçirdiklerini ve sorunlarını uzun vadede çözmek amacıyla bireysel olarak görüştüklerini belirten Ayad, BMMYK'ya ait kamplarda kalan mültecilerin sayısının 7 bini aştığını kaydetti. Kamplardaki insanların gıda, temizlik, sağlık, hatta psikolojik tedavi ihtiyaçlarını 24 saat karşıladıklarını söyleyen BMMYK yetkilisi Ayad, burada Tunus hükümetinin eşgüdümünde, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarının altını çizdi. Ayad, uluslararası toplumun da mali ve ulaşım gibi önemli sorunların çözümünde büyük destek sağladığını belirterek, Tunus hükümetinin özellikle güvenlik desteğinin yanı sıra Mısır, Fas ve Bangladeş'in de sağladığı yardıma müteşekkir olduklarını söyledi. Krizin başladığı ilk zamanlarda günde 10 bin kişinin sınırı geçtiğini, bugünse sınırı geçerek Tunus'a gelenlerin sayısının günde 1500 ila 2500 olduğunu kaydeden Ziyad Ayad, Libya'daki durumun kestirilemez olması yüzünden bundan sonra durumun kötüleşmesi ve bu ülkeden kaçanların artması olasılığının her zaman bulunduğuna dikkat çekti. Şimdiye kadar BMMYK kamplarına hiçbir Libya vatandaşının gelmediğini Ayad, Libya'daki muhaliflerin iyice ilerleyerek Kaddafi yandaşlarını yenilgiye uğratması ve böylece sınırdan geçenlerin artması durumunda 40 bin kişiyi barındıracak imkanları bulunduğunu da kaydetti. -ZORLU KAMP KOŞULLARI- Bu arada özellikle çocuk, kadın ve yaşlıları olumsuz etkileyen temizlik ve hijyen yetersizliğinin dikkat çektiği kamplarda yaşamını sürdüren Somalili mültecilerden biri, 7 haftadır burada olduğunu ve Libya'ya dönmenin hayalini kurduğunu belirterek, "Kaddafi, milyonlarca Afrikalıya iş ve aş sağlıyordu. Benim ve buradakilerin gidecek başka yeri yok" dedi. Sınırdan Tunus'a geçenler arasında Libya'daki yabancı misyon mensuplarına ait araçlar da bulunurken, zor durumdaki göçmenlerin Libya paralarını düşük kurla Tunus parasına çeviren "açıkgözler" de dikkat çekti. Sınırdan ülkeye doğru gelişte güvenlik kontrol noktalarındaki başıboşluk da gözlerden kaçmadı. Öte yandan Tunus Kızılhaç teşkilatına ait bir kampta yaşayan bir kadın mülteci, Fas'ın sahra hastanesinde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi.