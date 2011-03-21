-KADDAFİ YANLILARI MİSRATA'DA 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ TRABLUS (A.A) - 21.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin, muhaliflerin elindeki Misrata kentinde 7 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü, sivil giyimli Kaddafi yanlısı güçlerin Misrata'nın merkezinde olduklarını belirterek, Kaddafi güçlerinin 7 kişiyi öldürdüğünü ve yakındaki kasabalardan insan kalkanı oluşturmak için sivilleri getirdiklerini söyledi. Sözcü, kentin Kaddafi güçleri tarafından kuşatma altında olduğunu ifade etti. -"BM KARARINA SAYGI DUYUYORUM"- Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Batılı güçlerin Libya'ya yönelik harekatından kaygı duyduğu yönündeki açıklamasının ardından bugün de Libya'ya askeri harekata yetki veren BM kararına saygı duyduğunu söyledi. Musa, Kahire'de yaptığı açıklamada, "Arap Birliği'nin tutumu, Libya'nın üyeliğini dondurduğumuz ilk andan itibaren kesin. Biz o zaman BM'nin uçuşa yasak bölge uygulamasını istedik. BM kararına saygı duyuyoruz ve bu konuda bir anlaşmazlık yok" dedi. Kendilerini sivillerin korunmasının ilgilendirdiğini, BM kararının da bununla alakalı olduğunu kaydeden Musa, "Sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceklerini, herkese de herhangi bir askeri harekatta bunu dikkate almaları çağrısında bulunduklarını" belirtti. Musa dün yaptığı açıklamada, Batılı güçlerin Libya'ya yönelik müdahalesini, amacının dışına çıktığı gerekçesiyle eleştirmişti. Koalisyon ülkelerinin uçuşa kapalı bölge oluşturulması amacından uzaklaştığını kaydeden Musa, "Libya'da olanlar uçuşa yasak bölge oluşturulması amacından farklıdır. Bizim istediğimiz sivillerin korunmasıdır, başka sivillerin bombalanması değil" demişti. -AB'DEN LİBYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR SİNYALİ- AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Libya'ya "ekonomik yaptırımlar, siyasi destek ve insani konularda AB'nin daha neler yapabileceğini" konuşacaklarını söyledi. Ashton, AB dışişleri bakanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, AB'nin özgürlük ve demokrasi yolunda Libya halkına güçlü ve kalıcı desteğini vurguladı. Ashton, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın, uluslararası koalisyonun Libya'ya operasyonunu eleştiren sözlerinin yanlış aksettirildiğini savundu. Amr Musa, dün Kahire'de yaptığı açıklamada "Yaşananlar uçuşa yasak bölge hedeflerinden farklılaşıyor. Bizim istediğimiz sivillerin daha fazla bombalanması değil onların korunması" ifadesini kullanmıştı. AB, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararının ardından Libya lideri Muammer Kaddafi'yle yakınları ve diğer üst düzey yöneticilere seyahat yasağı getirip mal varlıklarını dondurmuş ve devamında ilave yaptırımlara başvurarak merkez bankası ve kamu yatırım fonu dahil 5 finans kuruluşunun varlıklarını dondurmuştu. AB diplomatları, Libya'yı petrol gelirlerinden de mahrum bırakacak yeni ilave yaptırımlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.