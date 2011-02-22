-KADDAFİ YANDAŞLARINI GÖSTERİ YAPMAYA ÇAĞIRDI TRABLUS (A.A) - 22.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinde bir haftadır süren gösterilerin ardından, görevinden istifa etmeyeceğini bildirdi. Devlet televizyonunda bağırarak ve yumruğunu sallayarak halka hitap eden Kaddafi, istifasını isteyen göstericilerle mücadele edeceğini, ülkesinden ayrılmayacağını söyledi. Libya'da bir şehit olarak öleceğini belirten Kaddafi, ''Ben devrimin lideriyim, istifa edecek bir devlet başkanı değilim'' dedi. Kaddafi, yönetime karşı gösterilerin dünyada Libya'nın imajını bozduğunu kaydetti. 1980'li yıllarda ABD saldırısında bombalanan ve ''meydana okuma anıtı'' olarak korunup onarılmayan binanın girişinde oluşturulan kürsüde konuşan Kaddafi, yönetime karşı gösterilerin dünyada Libya'nın imajını bozduğunu belirtti ve olaylardan ''diğer Arap ülkelerindeki olayları kopyalayan gençleri'' sorumlu tuttu. ''Libyalılara şan ve şeref getiren bir bedevi savaşçısı olduğunu'' ifade eden Kaddafi, ''Biz Libyalılar geçmişte ABD ve İngiltere'ye direndik, teslim olmayacağız'' dedi. İstifa edecek bir makamı olmadığını belirten Kaddafi, yandaşlarına yarından itibaren gösteri yapmaları çağrısında bulundu. Henüz güç kullanmadığını, gerekirse kullanacağını vurgulayan Kaddafi, protestocuları ''Libya halkını temsil etmeyen çete üyeleri, sıçanlar ve paralı askerler'' olarak tanımladı. Libya yasalarına göre ölümü hak ettiklerini söylediği protestocuların Libya'yı ''bir İslam devletine, yeni bir Afganistan'a dönüştürmek istediğini'' ileri süren Muammer Kaddafi, ordu ve polise düzeni sağlama emri verdi.