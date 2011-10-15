-Kaddafi yandaşlarını canlı ele geçirmek istiyorlar SİRTE (A.A) - 15.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin, Muammer Kaddafi rejiminin Sirte'deki önemli yandaşlarını "canlı" ele geçirmek için, bu kişilerin bulundukları bölgeye nihai saldırıyı geciktirdikleri bildirildi. Doğu cephesi operasyon komutanı Vassım bin Hamaibi, konsey komutanlarıyla Sirte'de yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "direnişin iki mahallede güçlü olduğunu çünkü içeride dört ila beş önemli ismin bulunduğunu düşündüklerini" belirtti. Hamaibi, "Kaddafi'nin oğullarından Mutassım Kaddafi ile (Savunma Bakanı) Ebubekir Yunus'un içeride bulunduğundan emin olduklarını, Muammer Kaddafi ile oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de burada olabileceğini düşündüklerini" kaydetti. Komutan Hamaibi, "bu kişileri öldürmek yerine adalet önüne çıkarmak için canlı ele geçirmek istediklerini, bundan dolayı yoğun bir saldırıya girişmediklerini" belirtti.