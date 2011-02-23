Kaddafi yandaşları Yeşil Meydan'da toplanıyor

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi yandaşlarının başkent Trablus’un merkezindeki Yeşil Meydan’da toplandığı bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, onlarca göstericinin korna çalarak otomobillerle dolaştığını, yeşil bayraklar sallayarak, Kaddafi’nin resimlerini taşıdığını ve "halkın iktidarı ya da ölüm" yazılı büyük bir pankart taşıdığını belirtti. Meydanda az sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu kaydedildi. Kentin diğer bölümlerinde ise çoğu dükkanın kapalı olduğu, ancak fırınlar ve benzin istasyonları önünde kuyruklar görüldüğü belirtildi. Devlet televizyonunda dün halka hitap eden Kaddafi, yandaşlarına bugünden itibaren gösteri yapmaları çağrısında bulunmuştu.

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Trablus'ta silah sesleri

Libya’nın başkenti Trablus’ta Libya lideri Muammer Kaddafi’ye bağlı güçlerin sokaklarda ateş açtığı bildirildi.

AP ajansının, bir görgü tanığına dayanarak verdiği haberde, silahlı Kaddafi yanlıları ve Kaddafi’nin paralı askerlerinin bu sabah sokaklarda ateş açtığı belirtildi.

Görgü tanığı, protestoculara katılan yeğeninin dünden beri kayıp olduğunu da söyledi.

Bu arada ülkenin batısındaki Misurata’da yönetim karşıtlarının kentin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.

Tanıklar, Kaddafi döneminden önceki bayrakları sallayan kent halkının bunu kornalarla kutladığını ifade etti.

Misurata’nın, hükümet karşıtı güçlerin eline geçen ilk batı kenti olduğu belirtildi.

Bir tanık, halkın kenti korumak, caddeleri temizlemek ve yaralıların tedavisi için komiteler kurduğunu anlattı.

Bu arada İngiliz Guardian gazetesi muhabirleri Angelique Chrisafis ve Ian Black Libya’da Kaddafi’nin askerlerinin ölüm saçtığını duyurdu. Kaddafi’nin diğer Afrika ülkelerinden geitrdiği paralı askerlerden oluşan ‘ölüm timleri’nin yaptıkları. Pek çok görgü tanığı bu timlerin 4x4 araçlarla sokaklarda devriye gezdiğine ve gördükleri kişilere ateş açtığını anlattı.

Trablus’un banliyölerinden Faşlum, ayaklanmanın yaşandığı yerlerden biri. Burada yaşayan bir kişi gördüklerini şu sözlerle aktarıyor;

“Yeni Mitshubishi araçların içindeki timler, üç-dört kişinin yan yana geldiğini gördüklerinde ateş açıyor. Onlar Kaddafi’nin ölüm timleri.”

Faşlum sokakları bu ölüm timlerinin devriylerini önlemek için yapılmış geçici barikatlarla dolu. Ancak bu pek de işe yaramıyor. Bir başka Faşlum sakini yaşadıklarını şöyle aktardı;





'Etraf cesetlerle dolu'







“Ekmek ve su almak için sokağa çıktım, etraf cesetlerle doluydu. Kaddafi’nin adamları cesetlerin toplanmasına izin vermiyor. Ölüleri alamak isteyenlere ateş ediyorlar.”

Trablus’taki İnsan Hakları Derneği üyeleri de insanlara rasgele ateş edildiğini teyit ettti. Paris merkezli bir insan hakları kuruluşunda çalışan Süheyrl Benhesen Kaddafi’nin militanlarından, güvenlik güçlerinden ve paralı askerlerden oluşan silahlı grupların başkent Tarblus’u hedef aldığını ve merkez Trablus olmak üzere 200 km. yarı çaplı bir alanda ağır silahlarla saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Süheyrl’e göre tüm Libya halkı savaş travması yaşıyor.





Bingazi yanıyor





Bingazi’den kaçan Mısırlılar da geride bıraktıkları yerlerde ‘katliam’ yaşandığını ve Kaddafi’nin oğluna bağlı güçlerin gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında kentten dumanlar yükseldiğini aktarıyor.

Guardian’ın haberinde Bingazi’de yaşayan Türk işçilerin de tanıklarına yer verildi ve işçilerin geçeleri sürekli olarak silah sesleri duydukları aktarıldı.